بسبب كورونا.. عقارب وأفاعي تغزو الطائرات نتيجة لحظر السفر|صور

نتيجة لطول فترات حظر الطيران للحد من تفشي كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، عثر العمال الميكانيكيين على أعداد هائلة من العقارب والأفاعي الجرسية استوطنت الطائرات في مشهد صادم داخل منشأة لتخزين الطائرات في صحراء جنوب كاليفورنيا.

ظلت آلاف الطائرات دون عمل إثر توقف استخدامها بسبب حظر السفر الناجم عن تفشي وباء كورونا في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية خلال معظم شهور الماضي.

وقد عثر ميكانيكيو شركة طيران كانتاس على أعداد هائلة من العقارب والأفاعي الجرسية استوطنت الطائرات داخل منشأة تخزين في فيكتورفيل بولاية كاليفورنيا، على بعد ساعتين من لوس أنجلوس.

وذكر «تيم هيوود» المدير التنفيذي لهندسة الطيران في شركة Qantas، في بيان صحفي: "تشتهر المنطقة بـ"الأفاعي المشاكسة التي تحب الالتفاف حول الإطارات المطاطية الدافئة، مما دفعها لاستيطان عجلات الطائرات والمكابح".

في الوقت الذي أدى فيه وباء كورونا إلى شل السفر العالمي، قامت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم بتخزين أو سحب آلاف الطائرات إلى ما يعرف باسم "مقابر الطائرات" في صحاري جنوب كاليفورنيا وأريزونا.

ونتيجة لعودة الطيران مرة أخرى عادت الكثير من تلك الطائرات لنقل الركاب، لكن المئات من أكبر الطائرات، بما في ذلك طائرات إيرباص A380العملاقة ذات الطابقين المستخدمة في الرحلات الطويلة، لا تزال قيد الانتظار داخل منشآت التخزين.

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