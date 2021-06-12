في عيد ميلاد مظهرأبوالنجا.. حكاية إفيه "ياحلاوة"

يحل اليوم السبت 12 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الراحل مظهر أبو النجا ، والذى استطاع أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين والشعوب العربية بسبب خفة ظله وطلته الكوميدية على جمهوره من خلال السينما أو الدراما أو المسرح، فكما عرفه الكثير من خلال الإفيه الشهير "يا حلاوة" وبمجرد نطقها يعرف الجميع من صاحب هذا الإفيه، ورغم أن أدواره صغيرة وبسيطة ولم يجسد دور بطولة إلا أنه أستطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه في كل مكان.

اشتهر مظهر أبوالنجا، بكلمة "يا حلاوة"، و تعود حكاية الإفيه الشهير إلى بداية السبعينيات، ورواها أبو النجا في أحد الحوارات الصحفية، وقال إن هذه اللزمة طلبها منه المخرج محمود فريد في فيلم "شياطين إلى الأبد"، وخيره المخرج بين عدة لزمات منها "يا خرابي أو يامه أو يا لهوي أو يا حلاوة"، فاختار "يا حلاوة"، وفوجئ بأن الجميع يطالبه بها في جميع الأفلام التي شارك بها، وبعدها اشتهر بها وأصبح الجمهور في كل مكان يطالبه بقولها.

كانت بدايته على المسرح وهناك تعرف على زوجته الفنانة آمال حلمى على خشبة المسرح أيضا، أثناء تقديم مسرحية تجمعهما سويا اسمها "دلوعة يا بيه"، لتبدأ قصة الحب بالنظرات فقط لفترة طويلة حتى استطاع أن يكشف حبه لها وذهب لخطبتها في بلدها طنطا ولكن والدها رفضه بحجة أن الفنانين ليس لهم كلمة، ولكنها تمسكت به كثيرا حتى وافق والدها على الارتباط بعد مرور عام كامل، وفى النهاية انتصر حبهما الذى كلل بالزواج وأثمر أربعة أبناء.

الفنان مظهر أبو النجا تألق على خشبة المسرح وقدم العديد من المسرحيات الناجحة منها، مسرحية عش المجانين، مسرحية عبده يتحدى رامبو، مسرحية الكدابين اوي، مسرحية عليوه مسافر لندن، مسرحية الفهلوي، مسرحية دلوعة يا بيه، مسرحية نصب واحتيال، مسرحية عنتر وابله، مسرحية شعبان فوق البركان، مسرحية لعبة زواج، مسرحية أولاد دراكولا.