عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد مظهرأبوالنجا.. حكاية إفيه "ياحلاوة"

مظهر ابو النجا
مظهر ابو النجا

يحل اليوم السبت 12 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الراحل مظهر أبو النجا ، والذى استطاع أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين والشعوب العربية بسبب خفة ظله وطلته الكوميدية على جمهوره من خلال السينما أو الدراما أو المسرح، فكما عرفه الكثير من خلال الإفيه الشهير "يا حلاوة" وبمجرد نطقها يعرف الجميع من صاحب هذا الإفيه، ورغم أن أدواره صغيرة وبسيطة ولم يجسد دور بطولة إلا أنه أستطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه محبيه في كل مكان.

 

اشتهر مظهر أبوالنجا، بكلمة "يا حلاوة"، و تعود حكاية الإفيه الشهير إلى بداية السبعينيات، ورواها أبو النجا في أحد الحوارات الصحفية، وقال إن هذه اللزمة طلبها منه المخرج محمود فريد في فيلم "شياطين إلى الأبد"، وخيره المخرج بين عدة لزمات منها "يا خرابي أو يامه أو يا لهوي أو يا حلاوة"، فاختار "يا حلاوة"، وفوجئ بأن الجميع يطالبه بها في جميع الأفلام التي شارك بها، وبعدها اشتهر بها وأصبح الجمهور في كل مكان يطالبه بقولها.

 

كانت بدايته على المسرح وهناك تعرف على زوجته الفنانة آمال حلمى على خشبة المسرح أيضا، أثناء تقديم مسرحية تجمعهما سويا اسمها "دلوعة يا بيه"، لتبدأ قصة الحب بالنظرات فقط لفترة طويلة حتى استطاع أن يكشف حبه لها وذهب لخطبتها في بلدها طنطا ولكن والدها رفضه بحجة أن الفنانين ليس لهم كلمة، ولكنها تمسكت به كثيرا حتى وافق والدها على الارتباط بعد مرور عام كامل، وفى النهاية انتصر حبهما الذى كلل بالزواج وأثمر أربعة أبناء.

 

الفنان مظهر أبو النجا تألق على خشبة المسرح وقدم العديد من المسرحيات الناجحة منها، مسرحية عش المجانين، مسرحية عبده يتحدى رامبو، مسرحية الكدابين اوي، مسرحية عليوه مسافر لندن، مسرحية الفهلوي، مسرحية دلوعة يا بيه، مسرحية نصب واحتيال، مسرحية عنتر وابله، مسرحية شعبان فوق البركان، مسرحية لعبة زواج، مسرحية أولاد دراكولا.

ذكرى ميلاد مظهر ابو النجا يا حلاوة السبت السينما

موضوعات متعلقة

عبد الرحمن أبو زهرة يخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

بسبب إيرينا شايك.. كانييه ويست يلغي متابعة كيم كاردشيان

أنا جاية من العناية .. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا أثناء تكريمها

أوعدك لـ سمية الخشاب وعمر كمال تصل 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

ليست كورونا.. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سيد جبر

رفع فيلم "للإيجار" من السينمات.. لهذا السبب

الصورة الأولى لـ بسنت شوقي بفستان الزفاف مع محمد فراج

قبلة لشاب أجنبي.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة البقرة لمدة 40 يوم .. أسرار لا يعرفها كثيرون

مواعيد مباريات اليوم السبت 12-6-2021 .. والقنوات الناقلة

اعتماد الموازنة العامة الأبرز| 6 اختصاصات للجمعية العمومية لـ "الشعبة البرلمانية "

وزير النقل : التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ خطي سكة حديد من اسوان إلى السودان ومن مطروح لليبيا

مجلس التعاون الخليجي يعرب عن أسفه من قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ ..غدا

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

بسبب كورونا.. عقارب وأفاعي تغزو الطائرات نتيجة لحظر السفر|صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ