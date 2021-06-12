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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر في ليبيا تكشف تفاصيل زيارة الوفد التركي

إهانة شديدة.. مصادر: وزير دفاع تركيا دخل ليبيا دون إخطار السلطات

صدى البلد

نقلت قناة "العربية"، اليوم السبت، عن مصادر ليبية قوليها إن وزير دفاع تركيا، خلوصي أكار، زار ليبيا دون إخطار السلطات الليبية.

 

وأضافت المصادر: "أكار عقد فور وصوله اجتماعا مع الضباط الأتراك دون حضور أي مسؤول ليبي".

 

وتابعت: "الجنود الأتراك فقط كانوا على علم بزيارة أكار، وطلبوا من الحراس الليبيين الابتعاد عن مكان هبوط الطائرة".

 

وقالت المصادر: "ما حدث كان مهينا وبعيدا عن العرف الدبلوماسي والصداقة بين الدول، فلا المجلس الرئاسي ولا حكومة الوحدة أو السفارة التركية أبلغونا بزيارة وزير الدفاع التركي".

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وكانت وكالة أنباء "الأناضول" قالت، مساء الجمعة، إن وفد تركي يضم وزير الدفاع، خلوصي أكار، ووزير الخارجية، مولود تشاووش أغلو، وصلوا يوم الجمعة، إلى ليبيا في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وذلك بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وذكرت "الأناضول" أن أكار قبل زيارته لليبيا التقى مع نظيريه البريطاني، بين واليس، والإيطالي، لورينزو جويريني، في جزيرة صقلية الإيطالية.

 

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