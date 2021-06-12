جميلة عوض تكشف عن أسباب نجاحها فى حرب أهلية

دور شخصية شريرة

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها قرأت جيدا الدور الذى قامت به فى مسلسل "حرب أهلية" عندما عرض عليها .



أضافت "عوض" خلال لقائها ببرنامج "اون سيت " والذى يذاع عبر شاشة "اون "، أنها أدت دور شخصية شريرة بشكل جيد وذلك نتيجة لخبرات سابقة تعرضت لها فى السابق.

أوضحت جميلة عوض، أنها طوال الوقت كانت تبحث لكى تجمع تفاصيل خاصة بهذه الشخصية سواء كان شئ حدث معها من قبل او مع أحد أصدقائها او مشاهدة الافلام القديمة.



واشارت إلى، أنها لم توافق فى البداية على الدور عندما عرض عليها لأنها كانت تشعر بالقلق من ردود أفعال المشاهدين و خوفا من كراهيتهم لشخصيتها فى الحقيقة.