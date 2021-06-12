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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

طفل
طفل

هزت جريمة بشعة المجتمع العراقي، إثر قتل جد لحفيده عن طريق خلط المخدرات والكحول في حليب الرضيع المسكين، مما دفع السلطات لإلقاء القبض عليه.

 

ألقت السلطات العراقية القبض على رجل لقتله حفيده رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر فقط، وذلك عن طريق خلط المخدرات والكحول في زجاجة الحليب الخاصة به، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

 

أثارت الجريمة البشعة غضب الرأي العام العراقي، حيث طالب الناس بتطبيق أقسى عقوبة على الجد القاتل، بعد جريمته البشعة بخلط المخدرات والكحول المدمن عليه بحليب الرضيع.

 

ووفقَا للتحقيقات، فقد اعترف الجد بالجريمة، وأكد أنه وضع المخدرات والكحول في زجاجة حليب طفله الصغير عندما كانت والدته نائمة.

 

وقال الجد المتهم للمحققين بأنه ارتكب الجريمة دون وعي لأنه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات، وقد أعادت الشرطة العراقية الجد المدمن على المخدرات إلى الحجز مرة أخرى على ذمة المحاكمة.
 

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