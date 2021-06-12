نضال الشافعي: عادل إمام كيان وفخور بالعمل معه

حل الفنان نضال الشافعي، ضيفا ببرنامج البيت الكبير تقديم الإعلامية شافكي المنيري والإعلامية ياسمين شملاوي للحديث عن مشاركته الأخيرة في مسلسل الإختيار 2 ومسلسل هجمة مرتدة وعن مشاركته مع الزعيم عادل امام في مسلسل فرقة ناجي عطا الله.

وقال الشافعي، إنه أجرى العديد من الزيارات للوطن العربي على هامش تصوير مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، قائلا: "المسلسل به كم كبير من الوطنية والعربية، والمسلسل كان جميل ولفينا على أكتر من دولة عربية".

وعن مشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فرقة ناجي عطا الله"، قال: "عادل إمام بالنسبة لنا هرم رابع وتاريخ كبير في الوطن العربى كله، وكنت بحلم أسلم عليه فقط، وكون إن أقف جنبه في فرقة ناجي عطا الله، دي تبقى حالة من حالات التصالح مع النفس.. عادل إمام كيان لوحده وفخور بالعمل معه".

وعن دوره في مسلسل "هجمة مرتدة"، قال الفنان نضال الشافعى، إن شخصية ضابط المخابرات صعبة للغاية، لأنها شخصية خاصة جدا، ومن طبيعتها أنها قليلة الكلام والكلمة يخرج منها بحساب.



وأوضح:"حاولنا بقدر الإمكان إننا نوضح في هجمة مرتدة الجانب الإنساني عند ظابط المخابرات، إنه مش بيضحى بالقليل ولكن بيضحى بالكتير وبحياتها الشخصية وأسرتها للحفاظ على كيان ومقدرات الوطن وكمان بيعملوا الهجمة المرتدة على كل أهل الشر وبيجيبوا فيهم جول".

