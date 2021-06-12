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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جميلة عوض: مثلي الأعلى سعاد حسني وهذه علاقتي بالفنانة يسرا

جميلة عوض
جميلة عوض

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها  المرة الأولى التى تقوم فيها بالتمثيل مع الفنانة يسرا فى مسلسل "حرب أهلية".


أضافت "عوض" خلال لقائها ببرنامج "اون سيت"، و المذاع عبر شاشة "اون" الفضائية، أنها تعلمت الكثير  من الفنانة يسرا أثناء العمل وذلك خلال الحديث معها وقت استراحتهم بعد تصوير المشاهد.

 

أوضحت جميلة عوض، أن تعاملها مع الفنانة يسرا جعلها تتعلم كيف تتعامل يسرا مع الآخرين و كيف تطلب ما تريده بلباقة و كيفيه تعاملها مع المشاكل و حلها،  مؤكدا أنها تعلمت الكثير  منها حتى أثناء المزاح معها.


وأشارت إلى أنها تحب تنوع الأدوار و عدم انحصارها فى شخصية واحدة فقط و لكنها تؤمن أن تنوع الأدوار يعتبر  حظ للفنان عندما يؤمن به  المخرجون و يختارونه للقيام بالعديد من الأدوار المختلفة،  مضيفة انها كانت تحب الفنانة سعاد حسني كثيرا و تعتبرها المثل الأعلى لها دائما".

 

وكشفت جميلة عوض، عن كواليس مشاركتها في فيلم "المحكمة"، مشيرة إلى أن الفيلم وهو أشبها بأفلام «كبارية والفرح» من حيث عدد النجوم المشاركين في الفيلم، وكل واحد منهم لديه مشكلة خاصة وتتشابك هذه القضايا مع بعضها.

 

كما تحدث جميلة عوض، في اللقاء عن مشاركتها في فيلم «عروستي»، مشيرة إلى أنه فيلم رومانسي كوميدي، وهو بطولة أحمد حاتم، صابرين، وعدد آخر من النجوم، كما تحدثت أيضًا عن كواليس حياتها الفنية والشخصية . 

حرب أهلية جميلة عوض يسرا سعاد حسني عروستى المحكمة

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