الأمم المتحدة: هجوم مأرب وقع قرب مجمعات يقيم فيها عمال الإغاثة

قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على مدينة مأرب، وقع قرب مجمعات يقيم فيها عمال إغاثة.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة للأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين، وفقا لما نقله عنه موقع المنظمة إن "الهجوم بالصواريخ والطائرات دون طيار يوم أمس في مدينة مأرب، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين. وقع بالقرب من مجمعات مدينة مأرب حيث يقيم فيها عمال الإغاثة".

وأضاف: "يؤكد هجوم الخميس مرة أخرى كيف يتحمل المدنيون في اليمن العبء الأكبر في هذا الصراع".

وأشار إلى "أن هذا الحادث يأتي في أعقاب هجوم على محطة وقود في نهاية الأسبوع في مدينة مأرب، مما أدى أيضا إلى وقوع إصابات".

وحثت الأمم المتحدة، أطراف النزاع على "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة والبنية التحتية المدنية".