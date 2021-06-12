إيهاب فهمي يكشف سبب قبوله العمل في " ولاد ناس".. فيديو

كشف الفنان إيهاب فهمي، خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن كواليس مشاركته في مسلسل " ولاد ناس" والذي عرض في رمضان الماضي .

وقال :" وافقت بسبب مجموعة من العناصر .. لما اتعرض عليا العمل من شركه انتاج محترمه .. وأنا بحب اشتغل في البطولات الجماعية ".

أضاف :" عندنا قرأت الورق كان بالنسبالي اكثر مما أتوقع ؛ خاصة انه يميل للعلاقات الاجتماعية وهو النوع الذي أحبة في الدراما ".

اختتم :" راضي تماما عن المسلسل؛ وكنت مستمتع تماما بما يحدث قبل عرضه وأثناء العرض".



حل الفنان إيهاب فهمي ضيفا على موقع صدى البلد، وذلك لتكريمه على آخر أعماله مسلسل "ولاد ناس" والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.

وتحدث إيهاب خلال الندوة عن كواليس مشاركته في العمل، كما تطرق للحديث عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي والنجمة دلال عبد العزيز.

ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.



وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف و صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.