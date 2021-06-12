عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب فهمي يكشف سبب قبوله العمل في " ولاد ناس".. فيديو

صدى البلد

كشف الفنان إيهاب فهمي، خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن كواليس مشاركته في مسلسل " ولاد ناس" والذي عرض في رمضان الماضي .

 

وقال :" وافقت بسبب مجموعة من  العناصر .. لما اتعرض عليا  العمل من شركه انتاج محترمه .. وأنا بحب اشتغل في البطولات الجماعية ".

 

أضاف :" عندنا قرأت الورق كان بالنسبالي اكثر مما أتوقع ؛ خاصة انه يميل  للعلاقات الاجتماعية وهو النوع الذي أحبة في الدراما  ".

 

اختتم :" راضي تماما عن المسلسل؛ وكنت مستمتع تماما بما يحدث قبل عرضه وأثناء العرض".


حل الفنان إيهاب فهمي ضيفا على موقع صدى البلد، وذلك لتكريمه على آخر أعماله مسلسل "ولاد ناس" والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.

 

وتحدث إيهاب خلال الندوة عن كواليس مشاركته في العمل، كما تطرق للحديث عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي والنجمة دلال عبد العزيز.

 

ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.


وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

 

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف و صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.

رانيا فريد شوقي بيومي فؤاد دلال عبد العزيز صبرى فواز ايهاب فهمي فريد شوقي

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد فايدة كامل.. محطاتها الفنية والبرلمانية وسبب دخولها موسوعة جينيس

روبي تتخطي 3 مليون مشاهدة بـ قلبي بلاستيك

عبد الرحمن أبو زهرة يخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

بسبب إيرينا شايك.. كانييه ويست يلغي متابعة كيم كاردشيان

أنا جاية من العناية .. سهير المرشدي تعلن إصابة شقيقتها بفيروس كورونا أثناء تكريمها

أوعدك لـ سمية الخشاب وعمر كمال تصل 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

ليست كورونا.. نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سيد جبر

رفع فيلم "للإيجار" من السينمات.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

كوريا الشمالية.. كيم جونج أون يدعو لحالة تأهب قصوى

ماذا تسمى سورة النصر؟.. 10 أسرار لا تعرفها عنها

الونش يكشف حقيقة العروض المقدمة له .. وموقفه من المشاركة في الأوليمبياد

صحيفة: جونسون يعتزم تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

الأمم المتحدة: هجوم مأرب وقع قرب مجمعات يقيم فيها عمال الإغاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

كوريا الشمالية.. كيم جونج أون يدعو لحالة تأهب قصوى

يد واحدة.. تركي آل الشيخ يعلق على لقاء السيسي ومحمد بن سلمان

ماذا تسمى سورة النصر؟.. 10 أسرار لا تعرفها عنها

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

بسبب كورونا.. عقارب وأفاعي تغزو الطائرات نتيجة لحظر السفر|صور

في خوف وقلق.. شاهد كلب يطارد سيارة إسعاف تقل صاحبته إلى المستشفى|فيديو

تكريم حسن يوسف وحسين فهمي وسهير المرشدي بالمركز الكاثوليكي.. صور

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ