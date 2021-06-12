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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: جونسون يعتزم تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

صحيفة: جونسون يعتزم تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

صدى البلد

أفادت صحفية "صن" البريطانية الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إرجاء رفع الإغلاق بسبب كورونا إلى 19 يوليو، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بسلالة دلتا الهندية.

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وأوضحت الصحيفة أن "الخطة المقرر الإعلان عنها يوم الاثنين تشمل مراجعة بعد أسبوعين وهو ما يعني احتمال رفع القيود في الخامس من يوليو إذا انخفضت حالات الإصابة داخل المستشفيات".

وذكرت السلطات الصحية البريطانية يوم الجمعة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا الهندية قفز بواقع 29892 إلى 42323.

بريطانيا كورونا قيود كورونا جونسون

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