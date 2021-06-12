إيهاب فهمي : بقى عندنا موضة الصورة ومبقاش مهم المحتوى ايه.. فيديو

كشف الفنان إيهاب فهمي، خلال ندوته في موقع صدى البلد عن رأية في الدعاية المسلسلات وهل بقى مسلسله ولاد ناس الدعاية الكافية .

وقال إيهاب فهمي :" النجاح الحقيقي مش بالدعاية؛ ولكن لأ أنكر ان الدعاية شئ هام للغاية بالتأكيد".

أضاف :" عندنا دلوقتي موضة الصورة؛ حيث أصبحنا نهتم بالصورة ومبقاش هناك اهتمام بالغرض من الدراما؛ او المحتوى أيه التي سنقدمه".

اختتم :"الدراما درع من أدرع الوطن؛ والدراما الاجتماعية أحب أن اشارك فيها؛ ونجاح ولاد ناس كان صعوبته بسبب وجود مسلسلات كثيرة ومهمة".



حل الفنان إيهاب فهمي ضيفا على موقع صدى البلد، وذلك لتكريمه على آخر أعماله مسلسل " ولاد ناس" والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي .

وتحدث إيهاب خلال الندوة عن كواليس مشاركته في العمل، كما تطرق للحديث عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي والنجمة دلال عبد العزيز .

ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.



وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف و صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.