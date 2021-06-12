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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الأولي.. هشام ماجد يبدأ تصوير فيلمه الجديد بدون شيكو

صدى البلد

يستعد الفنان هشام ماجد لخوض بطولة عمل سينمائي جديد يحمل عنوان "حامل اللقب"، والذي يعد أول فيلم يشارك في بطولته دون صديقه الفنان شيكو، الذي اعتاد أن يشاركه البطولة في كل أعماله السينمائية كثنائي.

 

وتقوم الفنانة دينا الشربيني بدور البطولة النسائية أمام الفنان هشام ماجد، ومن المقرر أن يبدأ صناع العمل تصوير أول المشاهد خلال الأسبوع المقبل، بقيادة المخرج هشام فتحي.

 

ويظهر هشام ماجد بدور جديد ومختلف وبعيد تمامًا عن الكوميديا البحتة، حيث تدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق وبه لمسة كوميديا بسيطة بطبيعة حال شخصية هشام ماجد.

نشر الفنان هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له.

 

و ظهر هشام ماجد فى الفيديو من الجيم، وهو يداعب الفنان محمد سلام بسخرية.

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كانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد مسلسل "اللعبة 2"، الذى تدور أحداثه في إطار كوميدي غير تقليدي، إذ يجسد صراعًا بين عائلتي «مازو»، و«وسيم» حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلى منافسة شرسة لا يعرف أحد نهايتها.

 

المسلسل أشرف على كتابته فادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني.

الفنان هشام ماجد هشام ماجد دينا الشربيني مسلسل اللعبة الفنانة دينا الشربيني الاثارة والتشويق معتز التوني

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