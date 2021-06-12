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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

يد
يد

بعد أشهر من المعاناة، شعر رجل بأصابعه تتحرك للمرة الأولى بعد حادث أليم نتج عنه اقتلاع يده من جذورها، ثم أعاد تركيبها الأطباء في عميلة استغرقت 11 ساعة على أمل أن تعود للحياة مرة أخرى.

 

تمزقت يد رجل بريطاني يدعى «كريستوفر رايت» عندما علقت داخل آلة حادة في فبراير الماضي، وقد استطاع المسعفون الاحتفاظ باليد داخل حقيبة حتى يتمكن الأطباء من زراعتها مرة أخرى.

 

بعد الحادث، تم نقل الرجل البالغ من العمر 57 عامًا من ويست ميدلاندز بإنجلترا إلى المستشفى حيث أعاد الجراحون ربط يده. 

 

استغرقت عملية زراعة اليد 11 ساعة ونصف، حيث فقد رايت إصبعه الصغير، واضطر الجراحون إلى إزالة 6 سنتيمترات (ما يزيد قليلاً عن 2 بوصة) من ذراعه حتى يتمكنوا من إعادة ربط يده.

 

يقول رايت، متذكرًا محنته في بيان صرح به فبراير الماضي: "أثناء العمل على آلة كرتون، أمسكت السلاسل بقميصي وسحبت يدي إلى الآلة".

 

 والالتحاق بدورة مستجيبة للإسعافات الأولية قبل عامين ، بدأ تدريبي على الفور منذ ذلك الحين. أخرجت ذراعي من الجهاز، وقمت بالضغط عليها وطلبت المساعدة. طلبت المساعدة. سيارة إسعاف. ظللت واعية طوال الوقت أن هذا كان يحدث".

 

وأضاف: لقد بترت يدي بتلك السرعة، كان من الممكن أن أموت بسهولة لأن هناك أوعية دموية تمر عبر المعصم، مع ضغط دم كامل.. لكنني نجوت وعادت يدي الآن بعد أشهر".

 

بدأ رايت يشعر بوخز في أصابعه أمس، وهي علامة على تجدد الأعصاب، وهو ما يجعل النتائج إيجابية وكل شئ يسير في الاتجاه الصحيح.

عملية مستشفي الأطباء انجلترا بريطاني كريستوفر راي أصابع الأعصاب الحياة قطع يد اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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