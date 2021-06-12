صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

ابتكر ثلاثة طلاب جامعيين في اليابان كمامة مصنوعة من "الخبز"، يتميز بمنع نفاد الرذاذ الناتج عن السعال، وهو ما قد يسهم في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن توفير "الشعور بالسعادة" بفضل رائحته، وإمكانية تناوله كوجبة لذيذة.

وفقًا لـ SoraNews24 اليابانية، فإن Mask Pan المصنوع من خبز "وعاء البطيخ"، وهو خبز حلو شائع في اليابان وأجزاء أخرى من آسيا - كان حلم ثلاثة طلاب من أوكيناوا وفوكوكا، حيث أرادوا أن يتمكنوا من شم الخبز المفضل لديهم طوال الوقت.

قام الشباب الياباني بابتكار القناع الصالح للأكل بالتعاون مع سلسلة مخابز طوكيو ميلون دي ميلون، مقابل أسعار متوسطة.

تقدم صفحة الابتكار على الويب 5 أقنعة مقابل 1800 ين (حوالي 16.40 دولارًا) حيث "تم تصنيع الجزء الخلفي من خبز البطيخ خصيصًا ليناسب الأنف والفم.. مع الاستفادة من البنية الناعمة الخاصة بالخبز، فهي مناسبة الأنف والفم".