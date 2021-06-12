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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بحاول أقدم جمل لحنية يغنيها أى حد

هيثم شاكر: والدتي اكتشفت موهبتي.. ممكن أعمل ألبوم كل شهرين لكن أغانيه مش هتعيش مع الناس

هيثم شاكر
هيثم شاكر

 هيثم شاكر: 

  • والدتي اكتشفت موهبتي في الغناء
  • ممكن أعمل ألبوم كل شهرين لكن أغانيه مش هتعيش مع الناس
  • بعرف أطبخ كل أنواع الأكلات
  •  بحاول أقدم جمل لحنية يغنيها أى حد

 

حل المطرب هيثم شاكر ضيفا على برنامج "انا واختي" الذي تقديمه الإعلاميتان "أسما" و"هبة" على فضائية "صدى البلد"، ليكشف عن أسرار ومعلومات عن حياته الشخصية والفنية لأول مرة. 

قال الفنان هيثم شاكر، إن أسرته وأصدقاءه هم الدافع الأول له للاستمرار في مجال الغناء، مضيفا: "بحب أعمل ألبوماتي في فترات متباعدة، وببتعد عشان أعمل حاجة أحسها، عشان أوصل الإحساس للمستمعين".

وتابع "شاكر ": ممكن أعمل ألبوم كل شهرين، بس الأغاني مش هتعيش، ومش هتعلق مع الجمهور".

وأشار إلى أنه ليس شرطا أن يكون المطرب قد عاش قصة الأغاني التي يقدمها، ولكن ضروري تلمس الجمهور. 

وأوضح هيثم شاكر ، أن والدته هي من اكتشفت موهبته في الغناء، متابعا: "والدتى هى اللى أخدت بالها من صوتى، وكانت بتخلينى أغنى قدام اللى بيزورنا".

وعن التمثيل، قال هيثم شاكر: “كنت أهوى التمثيل، لكن كنت أجهل ما اذا كان المشاهد سيتقبلنى من عدمه”،  متابعا : "شاركت فى دور مع الفنانة غادة عبد الرازق، وردو المشاهدين كانت إيجابية، فاشتغلت على نفسى بعدها، وبفكر استمر فى التمثيل، لكن على فترات متباعده".

وتحدث هيثم شاكر، عن بعض الهوايات التى يحب عملها أثناء وقت فراغه، مؤكدا أن الطبخ من الحاجات اللى بستمتع بيها وقت الفراغ"، قائلا "بعرف اعمل كل الأكلات، وحب كل الأكلات التى تعدها والدتي".

كما كشف هيثم شاكر، عن أصعب أغنية أصدرها، مؤكدا أن صعوبة الأغانى فى بعض الاحيان بتكون فى الكلمات، وموضوع الأغنية بحيث يكون مختلف ما يكونش مكرر.

وأكمل "شاكر ":" بحاول ديما أقدم جملة لحنية بسيطة يقدر أى حد يغنيها حتى اللى مش بيعرف يغنى".

يشار إلى أن آخر ألبوم طرحه هيثم شاكر، كان "الأعذار كذابة"، وحقق نجاحا كبيرا وقتها.

وقدم شاكر مؤخرا، أغنية "واقف ع تكة"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

هيثم شاكر صدى البلد مجال الغناء غادة عبد الرازق الأعذار كذابة واقف ع تكة

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