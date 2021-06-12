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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل ستعتزل.. حلا شيحا تتجاهل بوسترات وبرومو "مش أنا"

حلا شيحا
حلا شيحا

أثارت الفنانة حلا شيحا التساؤلات في الفترة الأخيرة ؛ وذلك بعد تجاهلها برومو وبوستر فيلمها مع تامر حسني " مش انا".


حلا شيحا  تجاهلت أي أخبار عن الفيلم، ولم تشارك بصورة واحدة من العمل أو تنشر البرومو الذي من المفترض أنها كانت في انتظاره منذ سنوات كما أعلنت من قبل.


من اللافت أيضاً حذف حلا شيحة صورها الترويجية لفيلم مش أنا والتي كانت قد نشرتها من قبل عبر انستجرام، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب وازع ديني جعلها تعاود التفكير في الاعتزال مرة أخرى أم أن تجاهل الترويج للفيلم نابع من خلاف خفي مع تامر حسني؟.

 

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يذكر ان في  فبراير من العام الجاري، تم إعلان زواج حلا شيحة ومعز مسعود وأقيم حفل الزفاف في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ظهرت حلا شيحة في حفل الزفاف مرتدية الحجاب في بعض الصور، وتعبيرا عن سعادتها قامت بنشر مجموعة من الصور خلال عقد القران عبر تطبيق أنستجرام وعلقت: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة.. وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".

يستعد الفنان تامر حسني، لطرح أغنية بعنوان “مش تمثال” من فيلمه الجديد “مش انا”، وذلك يوم 23 يونيو.

 

أغنية “مش تمثال” كلمات الشاعر: محمد القاياتي، والحان: محمد حمزة، وتوزيع: أمين نبيل.

 

تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.

 

فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

 

تامر حسني حلا شيحة فيلم مش انا مش انا

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