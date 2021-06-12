أوباما يرد على انتقادات الجماهير له: "الزملكاوية يفعلوا ما يريدون"

رد يوسف “أوباما” لاعب نادي الزمالك على الإنتقادات التي وجهت له الفترة الماضية بسبب تراجه مستواه.

وقال أوباما في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "نحاول على قدر الإمكان أن نصل بالزمالك لأعلى مكانة مُمكنة".

وأكمل: "كنت أتوقع تألق مصطفى محمد بشكل كبير، وجميعنا واحد في نادي الزمالك ونحب بعض وعندما ينجح أحد نشعر جميعا بالسعادة".

وعن الانتقادات التي توجه له؟، أجاب: "الزملكاوية يفعلوا ما يريدون".

وتابع: "جمهور الزمالك أحسن وأنضف جمهور في مصر وأكثر من يفهم في الكرة، وينتقدوني لأنهم يريدون أن أكون أفضل لاعب وأتفهم ذلك لأنني واحد منهم".

واستطرد: "أشكر جمهور الزمالك أوجه لهم وعدًا أن الفترة القادمة ستكون أفضل، ومهما أقول جماهير الزمالك في مكانة أخرى".