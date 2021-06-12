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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

صدى البلد

يتابع عشاق الساحرة المستديرة بشغف، انطلاق بطولة أمم أوروبا المقبلة يورو 2020، التي نطلقت أمس الجمعة في حدث فريد من نوعه نظرا لكثر المدن المستضيفة للبطولة.

 ولذلك يبحث كثير من الجماهير على موعد كأس الأمم الأوروبية وأيضا قنوات مفتوحة تنقل يورو 2020 مجانا.

 ويقدم صدى البلد القنوات المجانية الناقلة للبطولة التي تقام في الفترة ما بين 11 يونيو حتى 11 يوليو 2021، بمشاركة 24 منتخبا، في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ ستقام المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي تستضيف المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.


وهناك عدد من القنوات التي ستنقل الحدث منها قنوات مشفرة وأخرى مفتوحة، وإليكم قائمة القنوات الناقلة لبطولة أمم أوروبا يورو 2020:

beINS SPORTS MAX HD 1

beINS SPORTS MAX HD 2

beINS SPORTS MAX HD 3

beINS SPORTS MAX HD 4

TVP 1 HD

TVP Sport HD

ZDF HD

RTS Deux HD

TF1 HD Suisse

 

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