نشرة أخبار العالم: السيسي يستقبل بن سلمان في شرم الشيخ.. زعيم كوريا الشمالية يدعو لحالة التأهب القصوى وانتخاب الإمارات عضوًا غير دائمًا في مجلس الأمن

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد لكم أبرزها في التقرير التالي:

فرانس برس: إشادات دولية بالسيسي بعد تعهده بإعمار غزة

أفلحت وساطة مصرية فعالة في ترتيب وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتزم الطرفان بالهدنة منذ موعد سريانها فجر الجمعة 21 مايو الماضي.

انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن بأغلبية 171 صوتًا

انتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، دولة الإمارات لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن مدتها عامان، بأغلبية 171 صوتًا.

بوتين يرد على اتهام بايدن له بالقاتل

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على وصف نظيره الأمريكي جو بايدن له بأنه قاتل، قائلاً إنه سمع مرارًا اتهامات من هذا القبيل.

صحيفة: جونسون يعتزم تأجيل رفع قيود كورونا حتى 19 يوليو

أفادت صحفية "صن" البريطانية الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم إرجاء رفع الإغلاق بسبب كورونا إلى 19 يوليو، بعدما سجلت البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة بسلالة دلتا الهندية.

واشنطن بوست: ملك الأردن أول زعيم عربي يلتقي بايدن في البيت الأبيض

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن ملك الأردن عبدالله الثاني سيزور واشنطن خلال الصيف الجاري.

إيران تعلن استئناف المفاوضات النووية في فيينا غدا

أعلنت إيران، الجمعة، بدء جولة جديدة من المفاوضات الدولية في فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

العدل الأمريكية تحقق في حصول إدارة ترامب على بيانات نواب في الكونجرس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق حول استيلاء إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على سجلات بيانات الاتصالات الخاصة بنائبين ديمقراطيين في مجلس النواب.

أمريكا: قدمنا أكثر من 306 ملايين جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن سلطات الولايات المتحدة أعطت أكثر من 306 ملايين جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى إثيوبيا قبل الانتخابات

حذرت الخارجية الأمريكية، حكومة إثيوبيا قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، داعية إلى خفض وتيرة العنف في البلاد قبيل الاقتراع.

الرئيس التونسي يحذر من خطر يهدد وحدة الدولة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسية.

الملكة إليزابيث تستضيف حفل استقبال قادة مجموعة السبع

وصلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا إلى مقر حفل استقبال قادة مجموعة السبع في "مشروع إيدن".

مستشار ملوك السعودية.. من هو الشيخ ناصر الشثري؟

ودعت المملكة العربية السعودية، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري، عقب معاناة مع المرض، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه في الساعة الخامسة والنصف عصراً بمقبرة العود بالرياض.

شهامة مصري تودي بحياته في الكويت

أفادت وسائل إعلام كويتية، بمصرع مصري في الكويت"اختناقا وذلك خلال محاولته إنقاذ وإبعاد سيارته عن حريق التهم سيارة مجاورة له في الفروانية.

الأمم المتحدة: هجوم مأرب وقع قرب مجمعات يقيم فيها عمال الإغاثة

قالت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيات الحوثي على مدينة مأرب، وقع قرب مجمعات يقيم فيها عمال إغاثة.

زعماء مجموعة السبع يصطفون لالتقاط صورة تذكارية.. فيديو

وصل زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 اليوم إلى بلدة كورنوال الساحلية جنوب غربي إنجلترا لعقد قمتهم السنوية.

كوريا الشمالية.. كيم جونج أون يدعو لحالة تأهب قصوى

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون ترأس اجتماع اللجنة العسكرية المركزية، ودعا إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد.