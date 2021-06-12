الرئيس المصري يستقبل ولي العهد السعودي والإمارات تفوز بعضوية في مجلس الأمن.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: لن نقبل الفعل الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة

عون للمجتمع الدولي: ساعدوا لبنان

سيف الإسلام القذافي يعلن ترشحه لرئاسة ليبيا

البيت الأبيض: بايدن سيستقبل ميركل في منتصف يوليو المقبل

الرئيس التونسي: أعرف من يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم

بوتين ينفي التقارير حول بيع روسيا تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران

العدل الأمريكية تحقق في مساعي كانت لدى إدارة ترامب للحصول على بيانات نواب ديمقراطيين



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة المتعلقة بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس الجمعة، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في محافظة شرم الشيخ، حيث قال الرئيس السيسي: "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان.. وقد تركز لقاءنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا، كما توافقت الرؤى بيننا حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وأؤكد اعتزازي الدائم بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، قوله إن بلاده والسودان لن تقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوب، مشيرًا إلى أن "الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان، نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، حيث تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية، أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ الملء الأول دون التنسيق مع دولتي المصب، ثم إطلاق الجانب الإثيوبي كميات من المياه المحملة بالطمي خلال شهر نوفمبر الماضي، دون إبلاغ دولتي المصب، مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان".

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت، دولة الإمارات عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إثر حصولها على 171 صوتا، وهو ما يتوج عملا ديبلوماسيا دؤوبا جرى تحت شعار "أقوى باتحادنا".

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس اللبناني ميشال عون دعوته لمنظمات الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدة لبنان ليتمكن من الخروج من الضائقة التي يعيشها منذ أشهر والعمل على "إعادة اللاجئين السوريين إلى قراهم التي باتت آمنة".

وذكرت "الوطن" أن نجل الزعيم الليبي معمر القذافي عبر الإعلام البريطاني أعلن عن نية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

وقالت "القبس" إن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه يعرف الجهة التي تقف وراء "افتعال الأزمات وتحريك الشارع"، مؤكدا أنه لن يسمح بأي "تطاول على التونسيين"، وذلك خلال لقائه يوم الجمعة مع رئيس الحكومة المكلف بتسيير وزارة الداخلية هشام المشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أعلنت الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في البيت الأبيض يوم 15 يوليو المقبل.

وأفادت "الراي" بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفى صحة التقارير الإعلامية حول نية بلاده بيع تكنولوجيا الأقمار الصناعية لإيران، مشيرًا إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى.

وذكرت "الجريدة" أن مسؤول في وزارة العدل الأمريكية أعلن أن المفتش العام في الوزارة سيحقق في مساعي كانت لدى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحصول على بيانات لأعضاء في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.