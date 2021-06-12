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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى فرحة... هنا شيحا تهنئ محمد فراج وبسنت شوقي بعقد قرانهما

صدى البلد

هنأت النجمة هنا شيحا ، الفنان محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، بحفل زفافهما، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في أحد الفنادق.


ونشرت هنا شيحا صورة للعروسين، من حفل الزفاف، وعلقت قائلة: الف مبروك يا فيجو وبوسبوس.. يوم جميل بيكو وبكل الناس الحلوة اللي حضرت وفرحت من قلبها ،
احلي فرحة وربنا يسعدكوا ويهنيكوا ، بحبكوا قوي.

واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما، مساء اليوم، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما، بعد تأجيله عدة مرات؛ بسبب مشاركته في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن"، اللذان تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.

حفل زفاف محمد فراج حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي زفاف بسنت شوقي

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