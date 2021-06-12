في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

وسط الدمى والألعاب، عثرت عائلة على أفعى سامة "ضخمة" داخل سلة ألعاب أطفالهم، في أستراليا، مما أصابهم بالذعر، وقاموا بنشر مقطع فيديو للواقعة على فيسبوك.

وقع الحادث في منزل بمدينة ماروشيدور الساحلية في ولاية كوينزلاند بشرق أستراليا، فقد كانت الطفلتان وأمهما تلعبان داخل غرفة البنات، وبمجرد ذهابهن لأخذ بعض الألعاب من السلة، أصابهن الذعر عند رؤية أفعى ضخمة ذات بطن أحمر بين الألعاب.

نشرت الأم مقطع فيديو للأفعى السامة ذات البطن الأحمر بين الألعاب في منشور على فيسبوك كتبت فيه: "عندما وصلت ورأيت هذا الموقف، تصلب عمودي الفقري".

الأفعى السوداء ذات البطن الحمراء هي من الأنواع السامة التي تعيش في شرق أستراليا، كما توجد تلك الثعابين بشكل شائع حول الأنهار والمجاري المائية.

من المعروف أنها سهلة الانقياد تمامًا، ويمكن أن تنمو الثعابين السوداء ذات البطون الحمراء حتى مترين ونصف المتر.

قال صائد الثعابين بأن الأفعى التي تم العثور عليها في منزل صن شاين كوست كانت ذات "بطن أحمر تتمتع بصحة جيدة للغاية"، وقد تم إطلاقها في الأدغال.