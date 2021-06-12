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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط المتهمين بقتل طفل شبين القناطر وإلقاء جثته بالرشاح

الطفل المتوفى
الطفل المتوفى

اكد مصدر أمنى  انه تم كشف غموض حادث  العثور على جثة الطفل معاذ جمال ٥ سنوات داخل جوال وملقى برشاح قريه المريج بمركز شبين القناطر فى القليوبية. 

واشار المصدر الى انه بعد اجراء التحريات الأمنية وسماع اقوال شهود العيان واسرة الطفل تم تحديد هوية مرتكبى الواقعه حيث تربطه صلة قرابه بوالد واهلية الطفل المتوفي وتم ضبطه ويجري حاليا التحقيق معه.

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وكان أهالى قرية المريج التابعة لمركز شبين القناطر قد شيعوا جثمان الطفل معاذ جمال 5 سنوات لمثواة الأخير عقب العثور على جثته داخل جوال على جانب رشاح بالقرية.


وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالى، مطالبين بسرعة ضبط مرتكبى الحادث وقتل الطفل والقائه فى جوال فى رشاح القرية.


وكانت النيابة العامة قد صرحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية الطفل وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة لفحصها.


وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد باختفاء طفل يُدعى معاذ جمال دعبس مقيم قرية المريج دائرة المركز.


وتوصلت التحريات الاولية أن الواقعة بها شبهة جنائية وجارى فحص جميع علاقات والد الطفل وفحص جميع الكاميرات المحيطة بمنزل المجني عليه وسؤال شهود العيان الذين شاهدوه آخر مرة للوصول لمرتكبى الواقعة.

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