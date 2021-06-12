مبادرات شبابية لنظافة شاطئ العريش من المخلفات

أطلق متطوعون من الشباب بمدينة العريش شمال سيناء، مبادرات شبابية لنظافة شواطئ العاصمة العريش من المخلفات.

وجاء شاطئ الريسة في مقدمة الشواطئ التي تحظى بالاهتمام لوجود عدد من الأسر التي ترتاده لساعات طويلة تمتد طوال الليل.



وقال هشام آل السلايمة، من مدينة العريش، إن مبادرته تحت عنوان "ليست قمامتي ولكنه وطني"، أظهر خلالها مدى الشعور بالانتماء للوطن والقيام بمهمة تعبر عن مدى إحساسه بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة، وقام بتجميع مخلفات البلاستيك وخلافه في كيس بلاستيكي كبير، ووجه دعوة إلى كل المواطنين بأن يحافظوا على نظافة الشاطئ عند الجلوس وأن يكونوا قدوة لغيرهم، خاصة الشباب.

مخلفات البلاستيك:

وأضاف أن الرحلات التي تقوم بها الأسر إلى الشاطئ ينتج عنها مخلفات بلاستيك وخلافه، وكذلك آثار حرق الحطب والفحم على الرمال البيضاء، لذا فإن رفع هذه المخلفات يعد خطوة إيجابية من أجل نظافة الشواطئ والحفاظ عليها خالية من التلوث.

في السياق نفسه، أطلق كل من عبد الرحمن عصام، الطالب بالمعهد العالى للهندسة بالعريش، وزميله محمد أشرف، الطالب بكلية إعلام جامعة سيناء، مبادرة شبابية لنشر الوعي والتنبيه بمخاطر ترك المخلفات على الشاطئ .



وأكد عبد الرحمن أن هناك رغبة من الشباب من مختلف الأعمار في الانضمام للمبادرة والتشجيع على الاستمرار، معربا عن أمله أن يشعر الأهالي ممن يرتادون الشاطئ بمدى خطورة إلقاء القمامة والمخلفات على الرمال النظيفة ورميها فى مكان تجميع القمامة.

