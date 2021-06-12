عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 513 مليون جنيه..

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من 75% من إنشاءات مستشفى الداخلة الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

 أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من 75% من الإنشاءات وجارٍ استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالمبني الجديد التابع لـ مستشفي الداخلة العام .

 

وأوضح المحافظ أن الصرح  يعد أكبر مستشفى عام بالداخلة، على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبى بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

 

اقرا ايضا:

صحة الوادي الجديد تتابع 563 حالة اصابة بفيروس كورونا في العزل المنزلى

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ حوالى 75% من حجم الإنشاءات والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

 

يذكر أن الإنشاءات تتضمن مبنى جديدا لمستشفى الداخلة بمدينة موط جميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية. 

 

ووجه “الزملوط” بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الموعد المحدد.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد استكمال انشاءات مستشفي الداخله

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: مكافأة لفريق تطعيم لقاح فيروس كورونا بالداخلة

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 28 وزيراً في حكومة إسرائيل الجديدة بينهم 8 سيدات

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

بلجيكا تستهل مشوارها ببطولة يورو 2020 أمام روسيا.. الليلة

خلال أسبوع.. "الري": تنفيذ 385 قرار إزالة في 12 محافظة

سيراميكا كليوباترا يلتقي حرس الحدود في نهائي كأس مصر للشباب.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد |فيديو

للوصول إلى "نيل بلا تعديات"..وزير الري: ردع كل من تسول له نفسه التعدي على النهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

48 ساعة على انتهاء حكمه.. نتنياهو سينضم للمعارضة بعد رئاسة حكومة إسرائيل 12 عاما

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ ..غدا

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

دعاء في الصباح.. ردده 3 مرات ليرضيك الله في الدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ