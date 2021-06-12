محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من 75% من إنشاءات مستشفى الداخلة الجديد

بتكلفة 513 مليون جنيه..

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من 75% من الإنشاءات وجارٍ استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالمبني الجديد التابع لـ مستشفي الداخلة العام .

وأوضح المحافظ أن الصرح يعد أكبر مستشفى عام بالداخلة، على مساحة 20 ألف متر ومساحة المبنى الطبى بها 7 آلاف متر، بقوة 118 سريرا، بتكلفة 513 مليون جنيه، وعلى أحدث طراز ويطبق أعلى معايير الجودة الطبية، مزودة بمهبط طائرة هيلوكوبتر، لتقديم خدمة الإسعاف الطائر لأبناء المحافظة.

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وأشار إلى أنه جرى تنفيذ حوالى 75% من حجم الإنشاءات والذى يقام بأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

يذكر أن الإنشاءات تتضمن مبنى جديدا لمستشفى الداخلة بمدينة موط جميع الأقسام الطبية، ومن المقرر فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية.

ووجه “الزملوط” بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمستشفى، بالتزامن مع أعمال التشطيبات النهائية، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية فى الموعد المحدد.