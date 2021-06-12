إنفوجراف.. ننشر أبرز قرارات الحكومة لتيسير حركة التجارة الخارجية خلال 7 أعوام

كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن ما تم اتخاذه من قرارات حاسمة لتعزيز قدرات تجارة مصر الخارجية خلال الأعوام الــ 7 الماضية.

وينشر “صدى البلد”، أبرز القرارات الصادرة لتيسير حركة الصادرات المصرية خارجياً وهي كالآتي :