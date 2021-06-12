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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيلو الفراخ البلدي بـ 36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

عرض موقع "صدى البلد"، أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التي استقر سعرها في مستهل تعاملات اليوم السبت 12-6- 2021.

 

أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 6- 2021

 

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 26 و 27 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 34 و35 جنيهًا، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الأمهات بين 20 و21 جنيهًا.
 

 

وبخلاف  أسعار الدواجن؛ تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه، وسجّل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 2.50 جنيه، والكتكوت البلدي 3.75 جنيهات، وتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

وبعيداً عن  أسعار الدواجن فقد سجّل البيض الأبيض 37 جنيها للكرتونة، بينما البيض الأحمر سعره يتراوح بين 37 و 38 جنيهًا للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدي فسجّلت 39 جنيهًا، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيهًا.
 

وسجّلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيهًا، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكيني 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار 33 جنيهًا، أما لحم البط الفرنساوي فَيَصِل إلى 24 جنيها، وكيلو لحم البط المسكوفي 47 جنيهًا.

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