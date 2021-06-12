إصابة شاب بارتجاج في المخ سقط من قطار بقنا

أصيب شاب، بارتجاج في المخ، جراء سقوطه من قطار أثناء التحرك، صباح اليوم السبت، بمحطة سكة حديد فرشوط، شمال قنا.



تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة فرشوط، يفيد سقوط علي عبدالرازق محمد 35 عاما من القطار، بمحطة سكة حديد فرشوط، ما أدي لفقدانه للوعي.

تبين أن الشاب حاول صعود القطار بالخطأ أثناء التحرك، ما أدي إلي سقوطه على الرصيف و فقدانه للوعي.

جرى نقل الشاب المصاب عبر مرفق اسعاف قنا، إلى مستشفى فرشوط، تبين إصابته بارتجاج في المخ.

تحرر محضر بالواقعة، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.