حملة نظافة مكبرة بمدينة الأقصر... صور

نفذ قطاع حي شرق بمدينة الأقصر، تحت إشراف حسام العمدة رئيس الحي، وعمر فتحي نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، حملة نظافة وتعقيم وتطهير داخل الحي، بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة وحملة المعدات الثقيلة بمجلس مدينة الأقصر .

استهدفت الحملة شارع فاطمة الزهراء وشوارع منطقة شرق السكة الحديد، وأسفرت الحملة عن رفع ٩ طن تراكمات وقمامة بالإضافة إلى أعمال الرش والتعقيم، وذلك في إطار خطة مدينة الأقصر لمواصلة حملات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

ياتى ذلك بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة،

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