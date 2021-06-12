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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الفلاحين: منافع متبادلة تحققها المزارع المصرية في الدول الأفريقية

صدى البلد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن مصر ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد تسعي بكل جديه للانخراط في المجتمع الافريقي وتبادل الخبرات حيث تعد مشاريع  المزارع المصرية المشتركة مع الدول الأفريقية  احد اهم طرق التواصل بين دول القارة
والتي تعود بالمنافع المتبادلة علي جميع الأشقاء والأصدقاء من دول وشعوب القاره الأفريقية

وأضاف  عبدالرحمن خلال تصريحات له اليوم ، أن هذه المشاريع هي إحدى طرق التكامل والتعاون
مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات الزراعية المختلفة في القارة الأفريقية حيث يتم استغلال الموارد المتاحة ومقومات كل دوله لأحداث نقله كبيرة في تحقيق الامن الغذائي لكل الشعوب الأفريقية المتعاونة

وأشار أبوصدام إلى أن مصر تملك  خبرات كبيرة في كافة المجالات الزراعية ظهرت في انشاء عدة مزارع في دول إفريقية مثل المزارع النموذجية في دول زامبيا وزنجبار وهولندا وتنزانيا ومالي والنيجر وتوجو والكونغو والسنغال وزيمبابوي وارتيريا وجنوب السودان والكاميرون، كما قدمت مصر معدات زراعيه حديثه لدولة أوغندا مع ايفاد خبراء زراعيين مصريين لهذه الدول لتحسين الإنتاج الزراعي بها وامدادهم بالتقاوي المصرية من الحبوب والمحاصيل العلفية والزيتيه المتطورة مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وتدريب الكوادر الأفريقية من دول مختلفة في مجالات زراعية متعددة.

وأوضح عبدالرحمن أن مصر اشتركت في معارض زراعية في معظم الدول الأفريقية  كالاشتراك في معرض بلوساكا بزامبيا ومعرض زنزبار مما يعزز العلاقات بين دول القاره

ونوه إلى أن أغلب دول القارة  تملك انهار من المياه العذبه ومساحات شاسعه من الأراضي الخصبة
وتحتاج الي تقوية البنية التحتية والخبرات العلميه و خطط تنموية لاستغلال الموارد الطبيعية الاستغلال الأمثل لمنفعة الجميع

وأكد أبوصدام أن مصر تملك مراكز بحوث زراعية هي الأكبر في الشرق الأوسط وتحتاج لنشر صناعة التقاوي المصرية في أفريقيا ودعم الاستثمار الزراعي خارج الحدود المصرية
كما تصدر مصر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ويعد السوق الافريقي سوق واعد لمصر.

وتابع نقيب الفلاحين ان المزارع  المشتركة في دول أفريقيا تساهم في زيادة الإنتاجية للمحاصيل  بهذه الدول بالإضافة للجدوى الاقتصادية الكبيره للاستثمار في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية في بعض الدول الأفريقية و تقوية الروابط الدبلوماسية بين دول القارة.

استثمار السيسي القارة الافريقية العلاقات الفلاحين التنمية الشاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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