ألمانيا تسجل 1911 إصابة جديدة و129 وفاة بفيروس كورونا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن السلطات الصحية الألمانية، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و129 حالة وفاة ناجمة عنه .
وأشارت بيانات المعهد الألماني، بحسب ما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و713 ألفا و480 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 89 ألفا و816 حالة .
كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 3 ملايين و573 ألفا و600 شخص حتى الآن.