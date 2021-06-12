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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

للوصول إلى "نيل بلا تعديات"..وزير الري: ردع كل من تسول له نفسه التعدي على النهر

صدى البلد

 تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري تنفيذ الجولة الـ ١٧ للإزالات بهدف القضاء علي كافة أشكال التعديات علي مجري نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية ، وذلك استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون ، والتي تم إطلاقها اعتباراً من ٢٠ /٣ /٢٠٢١  .

وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأن المجهودات الكبيرة التى قامت بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة تمكنت من ردع العديد من المخالفين ، وتنفيذ (٣٨٥) قرار إزالة خلال إسبوع واحد فقط في محافظات (القاهرة - الجيزة – القليوبية   - المنوفية - البحيرة  - الدقهلية - بني سويف – المنيا - أسيوط – دمياط- قنا - الاقصر ) ، ليصل بذلك اجمالى أعداد الازالات التى تم تنفيذها في الموجة الـ ١٧ الى إزالة عدد (٥١٠٧) تعدى على مساحة (٩١٧) ألف متر مربع تقريباً (٢١٩ فدان).

وأكد الدكتور عبد العاطى أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والتحويل الفوري للمخالفين للنيابة العسكرية لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتقليص اعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" ، موضحاً  أن أجهزة  الوزارة تعمل  علي مدار اليوم وخلال الأجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات ، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه ولتحقيق الردع الفوري للمخالفين ولحماية مجرى نهر النيل ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة علي المجاري المائية .. فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتحويل عدد (٤٣) قرار إزالة خلال الأسبوع الجاري ليصل اجمالي القرارات المحولة للنيابات العسكرية الى (٧٦٦٧) قرار.

الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحمايه نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من إنتشار التعديات علي المجري .. وقد أسفرت جهود أجهزة الوزاره بالتعاون مع الأجهزة ذات الصله وخاصه الأجهزة الأمنية عن إزالة ٦٢٨١٩ حالة تعد حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.

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الجيزة الأجهزة الامنية وزارة الموارد المائية وزير الموارد المائية

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