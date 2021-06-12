خلال أسبوع.. "الري": تنفيذ 385 قرار إزالة في 12 محافظة

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، بأن المجهودات الكبيرة التي قامت بها أجهزة الوزارة بالتنسيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة تمكنت من ردع العديد من المخالفين، مؤكدا تواصل أجهزة الوزارة في تنفيذ الجولة الـ ١٧ للإزالات؛ بهدف القضاء على تعديات النيل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية.

إزالة ٥١٠٧ تعديات على مساحة ٩١٧ ألف متر مربع

وأشار “عبد العاطى”، إلى أنه تم تنفيذ ٣٨٥ قرار إزالة خلال أسبوع واحد فقط في محافظات (القاهرة - الجيزة – القليوبية - المنوفية - البحيرة - الدقهلية - بني سويف – المنيا - أسيوط – دمياط- قنا - الأقصر)، ليصل بذلك إجمالى أعداد الإزالات التى تم تنفيذها في الموجة الـ ١٧ الى إزالة ٥١٠٧ تعديات على مساحة (٩١٧) ألف متر مربع تقريباً (٢١٩ فدانا).

وأكد وزير الري، أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات والتحويل الفوري للمخالفين للنيابة العسكرية؛ لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات"، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعدٍ أياً كان حجمه أو مرتكبه.

وأوضح وزير الري، أنه ولتحقيق الردع الفوري للمخالفين ولحماية مجرى نهر النيل ومنع التعدى على أملاك الدولة الواقعة على المجاري المائية.. فقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بتحويل ٤٣ قرار إزالة خلال الأسبوع الجاري ليصل إجمالي القرارات المحولة للنيابات العسكرية إلى ٧٦٦٧ قرارا.

الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ ٢٠١٥/١/٥ برعاية رئيس الجمهورية؛ للحد من انتشار التعديات علي المجري.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية، عن إزالة ٦٢٨١٩ حالة تعدٍ حتى الآن علي جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مبانٍ سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه.