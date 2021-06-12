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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل أوقاف قنا: خطأ لافتة افتتاح دورات المياه من المقاول وتم تداركه قبل الافتتاح بأيام

صدى البلد

قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن اللافتة الرخام التي كانت تحمل افتتاح دورات مياه مسجد بنقاده، كانت خطأ من المقاول وتم تدارك الأمر وتصحيح الخطأ قبل الافتتاح بأيام.

 

جاء ذلك علي خلفية نشر أنباء تدعي وجود حالة استياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لجدارية مدون عليها افتتاح دورات مياه مسجد بمركز نقاده.

 

أوقاف قنا تفتتح أعمال إحلال و تجديد 4 مساجد جديدة

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وأضاف الطراوي، بأن الصورة المتداولة تم إرسالها بالخطأ ولا تعبر عن الحقيقة التي حدثت أثناء افتتاح المسجد، حيث كانت هناك لافتة رخام مدون عليها افتتاح أعمال إحلال و تجديد مسجد الرحمة بساحل دراو في مركز نقاده.

 

وأشار الطراوي، إلى أن أعمال الاحلال والتجديد تضمنت اصلاح وتطوير دورات المياه وفرش المسجد، و لم تقتصر علي جزء محدد.

 

يذكر أن محافظة قنا شهدت أمس الجمعة، افتتاح ٤ مساجد جديدة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد التي تمت بهم بتكلفة مالية بلغت مليون و ٨٠٠ ألف جنيه، من خطة وزارة الأوقاف و بالجهود الذاتية. 

ففى مركز نقاده، افتتح مسجد الرحمة بساحل دراو، على مساحة ٧٥ متر بتكلفة ٣٠٠ ألف جنيه، و فى مركز دشنا، افتتح المسجد العتيق بطريق مصر أسوان، على مساحة ١٤٠ متر بتكلفة ٢٩٠ ألف جنيه، و مسجد أبو بكر الصديق بقرية ابو عمورى التابعه لمركز نجع حمادى على مساحة ٣٦٠ متر بتكلفة ٨٦٠ ألف جنيه، ومسجد أبو القاسم وشهرته العقبى بمركز قوص على مساحة ٣٢٠ متر بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه.

 

 

إعادة تأهيل مسجد الرحمة بقنا

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