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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدء التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر

صدى البلد

عرضت فضائية "إكستر نيوز" خبرا عاجلا، حيث بدء تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر.

وافتتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها اليوم السبت لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، في استحقاق وطني بشعار “فجر التغيير” يجري في ظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية.

وبحسب “ الجزائر  daily” tr "  فقد تم  تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل - وذلك حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وكان قد انطلقت يوم الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن.

وسنوافيكم بالتفاصيل 

الانتخابات التشريعية المبكرة الجزائر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المجلس الشعبي الوطني اخبار التوك شو

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