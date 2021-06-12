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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تسجل 1274 اصابة جديدة بكورونا و69 وفاة

فيروس كورونا
فيروس كورونا

 ذكر وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و222 ألفا و701 حالة.


وكتب ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك"، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 4 آلاف و905 أشخاص، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء حتى الآن إلى مليونين و125 ألفا و685 شخصا، فيما تم تسجيل 69 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 51 ألفا و646 شخصا.


أما بالنسبة لتوزيع اللقاحات المضادة للجائحة في أوكرانيا، فقد أوضحت وزارة الصحة أن مليونا و430 ألفا و990 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.
 

أوكرانيا إصابة جديدة كورونا فيروس كورونا إجمالي الإصابات

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