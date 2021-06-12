سيراميكا كليوباترا يلتقي حرس الحدود في نهائي كأس مصر للشباب.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد |فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، ومنها:

تواصل فعاليات المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية.

وزيرة الثقافة تفتتح المهرجان الدولي للطبول.

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تطلق حملة "طرق الأبواب".

وزارة الهجرة تطلق معسكر "اتكلم عربي".

سيراميكا كليوباترا يلتقي حرس الحدود في نهائي كأس مصر للشباب.