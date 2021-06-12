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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القضاء التونسي يكشف تفاصيل جريمة ارهابية بطلها النساء

تونس
تونس

حاولت إحدي السيدات الدخول بسلاح كلاشينكوف عبر مطار قرطاج إلا أن سلطات المطار تمكنت من القبض عليها حيث وجّه قاضي التحقيق التونسي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لها ولمرافقتها ومتهم ثالث لا يزال هاربا  وكل من سيكشف عنه البحث، تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل البلاد وخارجها وتوفير أسلحة وذخيرة إلى ذلك التنظيم والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.


وبحسب موقع "قناة نسمة التونسية " كان القاضي اصدر في وقت سابق قرار إيداع بالسجن في حق المرأة التي أدخلت السلاح ومرافقتها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب،  محسن الدالي .

وأبان الدالي، أن البحث لا يزال متواصلا لكشف مزيد من المعطيات والمعلومات ذات العلاقة بالقضية.

ويذكر أن في وقت سابق كان قد تم ضبط سلاح ناري نوع "كلاشينكوف" (دون مخزن) في حقيبة أدباش تابعة لمسافرة، تحمل جنسيّة دولة مغاربيّة، كانت قادمة من دولة إفريقيّة عبر مطار تونس قرطاج ومرفوقة بوالدتها ولكن تم التنبه لهذا السّلاح من قبل رجال الأمن المكلّفين بمراقبة الأمتعة المشحونة.

واشارت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تمت إحالة المعنيّة على مصالح الديوانة لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنها.

تونس وزارة الداخلية الإرهاب مكافحة الارهاب تنظيم ارهابي مطار قرطاج مطار تونس قرطاج

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