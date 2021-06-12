عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة جنوب أفريقيا وديا للمرة الثانية غدا

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مرانه الختامى اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا فى المباراة الودية الثانية غدا الاحد.

وخضع أمس الجمعة جميع لاعبي المنتخب الاولمبي المتواجدين في معسكر العين السخنه لكشف طبي شامل بمعرفة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب وفريق طبي يضم جميع التخصصات.

وذلك لعمل ملف طبي لكل لاعب طبقا لتعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية.

كان الجهاز الفني لمنتخب الاولمبي بقيادة شوقى غريب خضع إلى التطعيم والحصول على لقاح فيروس كورونا.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فوزا فى المباراة الودية الاولى أمام جنوب أفريقيا بهدفين احرزهما مصطفى محمد.

وتلقى الجهاز الفني ولاعبو المنتخب الأولمبي لقاح فيروس كورونا بمعرفة مديرية الشئون الصحيه بالسويس.

من جانبه وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الشكر إلى الرئيس السيسي ووزارة الصحة للاهتمام بالفريق الاولمبي.

فيما أكد كريم العراقى لاعب منتخب مصر الأوليمبي أن مباراة جنوب أفريقيا الودية تجربة جيدة قبل أولمبياد طوكيو.

قال كريم العراقي عقب انتهاء المباراة : فكر اللاعبين تحقيق الفوز سواء مباراة ودية أو رسمية.

أضاف: سوف نتوجه إلى طوكيو للمشاركة فى الاوليمباد لتحقيق ميدالية والفوز فى المباريات.

لفت إلى أن منتخب مصر الأوليمبي قادر على تكرار سيناريو الفوز على البرازيل أمام إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فى أولمبياد طوكيو.

تابع: جميع اللاعبين فى منتخب مصر الأوليمبي إيد واحدة ولا مجال للانتماءات والوان أندية الدورى الممتاز.

شدد على أن جميع لاعبي منتخب مصر الأوليمبي على قلب رجل واحد داخل الملعب فى جميع المباريات التى يخوضها الفريق فى قادم الأيام.

منتخب مصر الأوليمبي شوقي غريب جنوب افريقيا المنتخب الأولمبي اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 28 وزيراً في حكومة إسرائيل الجديدة بينهم 8 سيدات

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

بلجيكا تستهل مشوارها ببطولة يورو 2020 أمام روسيا.. الليلة

خلال أسبوع.. "الري": تنفيذ 385 قرار إزالة في 12 محافظة

سيراميكا كليوباترا يلتقي حرس الحدود في نهائي كأس مصر للشباب.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد |فيديو

للوصول إلى "نيل بلا تعديات"..وزير الري: ردع كل من تسول له نفسه التعدي على النهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

48 ساعة على انتهاء حكمه.. نتنياهو سينضم للمعارضة بعد رئاسة حكومة إسرائيل 12 عاما

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ ..غدا

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

دعاء في الصباح.. ردده 3 مرات ليرضيك الله في الدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ