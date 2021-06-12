المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته لمواجهة جنوب أفريقيا وديا للمرة الثانية غدا

يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مرانه الختامى اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا فى المباراة الودية الثانية غدا الاحد.

وخضع أمس الجمعة جميع لاعبي المنتخب الاولمبي المتواجدين في معسكر العين السخنه لكشف طبي شامل بمعرفة الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب وفريق طبي يضم جميع التخصصات.

وذلك لعمل ملف طبي لكل لاعب طبقا لتعليمات اللجنة الأوليمبية الدولية.

كان الجهاز الفني لمنتخب الاولمبي بقيادة شوقى غريب خضع إلى التطعيم والحصول على لقاح فيروس كورونا.

وحقق منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب فوزا فى المباراة الودية الاولى أمام جنوب أفريقيا بهدفين احرزهما مصطفى محمد.

وتلقى الجهاز الفني ولاعبو المنتخب الأولمبي لقاح فيروس كورونا بمعرفة مديرية الشئون الصحيه بالسويس.

من جانبه وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الشكر إلى الرئيس السيسي ووزارة الصحة للاهتمام بالفريق الاولمبي.

فيما أكد كريم العراقى لاعب منتخب مصر الأوليمبي أن مباراة جنوب أفريقيا الودية تجربة جيدة قبل أولمبياد طوكيو.

قال كريم العراقي عقب انتهاء المباراة : فكر اللاعبين تحقيق الفوز سواء مباراة ودية أو رسمية.

أضاف: سوف نتوجه إلى طوكيو للمشاركة فى الاوليمباد لتحقيق ميدالية والفوز فى المباريات.

لفت إلى أن منتخب مصر الأوليمبي قادر على تكرار سيناريو الفوز على البرازيل أمام إسبانيا والأرجنتين وأستراليا فى أولمبياد طوكيو.

تابع: جميع اللاعبين فى منتخب مصر الأوليمبي إيد واحدة ولا مجال للانتماءات والوان أندية الدورى الممتاز.

شدد على أن جميع لاعبي منتخب مصر الأوليمبي على قلب رجل واحد داخل الملعب فى جميع المباريات التى يخوضها الفريق فى قادم الأيام.