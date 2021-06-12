مدبولي يفتتح المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية... ونواب : السوق الأفريقية واعدة بالفرص الاستثمارية..توطيد العلاقات مع دول أفريقيا أبرز الأهداف

رئيس أفريقية النواب : التعاون المشترك مع دول أفريقيا يقودنا للتنمية الاقتصادية

برلمانية : مصر لديها جدية في الاستفادة من أصول وموارد قارة إفريقيا

وكيل خطة النواب : السوق الأفريقية واعدة.. ومستقبل مصر في تعزيز نشاطها الاستثماري

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو الحالي بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية، وعلى رأسهم وامكيلي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و فهد القرقاوي، رئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، ومفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، وكبار رجال الأعمال المصريين ونواب البرلمان وعلى رأسهم رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب أصحاب التجارب الناجحة بالسوق الأفريقي.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: المنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "التكامل من أجل النمو"، حيث سيعمل المشاركون في المنتدى على التنسيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الأفريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، قادرة على التشغيل الناجح للمشروعات الاستثمارية في أفريقيا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الهائلة، وتعزيز تنافسية اقتصادات دولها، مما يؤدي إلى زيادة التدفق للاستثمارات غير الأفريقية، والاستثمارات البينية بين دول القارة.

وأضاف أن المنتدى سيشهد أيضاً توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ونظرائها من وكالات ترويج الاستثمار، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن الهيئة بذلت كافة جهودها لإخراج المنتدى في أفضل صورة، وتحقيق أقصى استفادة من هذا التجمع الرائد والمتفرد الذي تستضيفه مصر، من أجل تحقيق التكامل بين وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات عبر الحدود، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الأفريقي، وخلق آلية مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية بقارة أفريقيا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا يأتي مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.

وأكد عبد الوهاب استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي ونقل الخبرات في كافة الجوانب الفنية والإدارية لهيئات الاستثمار الأفريقية، للمساهمة في تمكين دول القارة من مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على تدفقات الاستثمارات إلى القارة الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى سيشهد عدة جلسات على مدار أيام انعقاده، تضم حوالي 50 متحدثًا على رأسهم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وكل من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس البورصة المصرية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورئيس بنك مصر، والرئيس التنفيذي لوكالة الاستثمار الإقليمية للكوميسا، وممثلو بنك التنمية الأفريقي، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقى، كما تشمل قائمة المُتحدثين وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، ووزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، ووزير الاستثمار بتنزانيا.

كما سيتم خلال المنتدى ترتيب لقاءات بين كبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في أفريقيا ورؤساء هيئات الاستثمار بدول القارة، لدراسة فرص الاستثمار وخطط التنمية وآليات جذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وإيجاد سبل التمويل اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتحدث نواب البرلمان عن أهمية هذا المنتدي ومدي العوائد الايجابية التي ستعود بالنفع العام علي مصر والقارة الافريقية أجمع ، مؤكدين أن الهدف هو تعزيز العلاقات وسبل التعاون مع دول افريقيا مما يكن من شأنه تحقيق أعلي معدلات نمو اقتصادي لا سيمان أن السوق الافريقي يمثل المستقبل لمصر.

بداية قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن السوق الافريقي هو السوق الاستثماري الواعد لمستقبل الدولة المصرية في تعزيز مواردها الاستثمارية، معقبا " احنا بنعيد أمجاد الستينات لما كان في مشاركة استثمارية قوية مع الدول الافريقية".

أكد " عمر" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الباب السادس الخاص بالاستثمار الحكومي بلغ ضعف ميزانية العامين الماضيين ويعد هذا من أبرز ما يدل علي جهود الدولة في التوسع في الأنشطة الاستثمارية بما يتوافق مع خطة التنمية الشاملة المستدامة وأهدافها.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلي أن إطلاق مصر أول منتدي لرؤساء هيئات الإستثمار الافريقية يأتي في إطار توطيد علاقتها مع القارة في مجال الاستثمار، فضلا عن تبادل الخبرات.

واختتم النائب حديثه، قائلا : تعد أبرز فوائد هذه المنتدي هو تعزيز الناتج القومي للاستثمار المصري بما ينعكس علي مختلف المجالات التنموية.

ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأونة الأخيرة شهدت الساحة الافريقية تواجد وتأثير فعال كبير بالنسبة لدور مصر في عددا من القضايا الاقليمية والافريقة بدءا من توليها رئاسة الاتحاد الافريقي وحتي الفترة الراهنة.

وعن إطلاق مصر أول منتدي لرؤساء هيئات الإستثمار الافريقية، أكدت " محروس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذا المنتدي بمثابة برهان قاطع علي جدية مصر في إستغلالها لأصول ومقدرات القارة الافريقية التي تعتبر كنزا ثمينا في إطار من شأنه تعميم الاستفادة القصوي من هذه الموارد علي القارة أجمع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية ضمن أهداف خطة الدولة الاستثمارية من أجل التوسع في مجال الاستثمار بإعتباره ضلع هام من أضلاع التنمية الإقتصادية.

وتابعت النائبة : تعيش الدولة المصرية أذهي عصورها التنموية حاليا وهذا يرجع إلي إستراتيجيتها في تشجيع الاستثمارات وخلق علاقات تعاونية واعدة مع كافة الدول.

فيما قال النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، إن المنتدي الأول لرؤساء هيئات الإستثمار الافريقية الذي أطلقته القيادة السياسية بشرم الشيخ، بمثابة خطوة تعريفية لحجم الأنشطة الاستثمارية الضخمة التي تقوم بها الدولة ضمن خطتها التنموية الشاملة.

و أضاف " الجبلي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أحد أهم أهداف المنتدي هو توطيد العلاقات المصرية مع القارة الافريقية مما ينشأ عن هذا التعاون المشترك الوصول إلي أعلي معدلات النمو الاقتصادي لا سيما أن العمل الاستثماري من الدعائم الاساسية للمنظومة الاقتصادية.

و أشار رئيس لجنة الشئون الافريقية، إلي أن هناك عدد من ورش العمل والندوات المتبادلة للمستثمرين المهتمين بالمشاركة في هذه الخطوة، مؤكدا أن هذه الاجتماعات ستعمل علي إفراز رؤي مختلفة ناتجة عن تبادل الخبرات.