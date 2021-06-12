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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلوك مختلف.. أروى تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

حرصت الفنانة أروى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

 

تألقت أروى في الصور بإطلالة و لوك مختلف، حيث ارتدت جيبة طويلة جمعت بين اللون الأ[يض و الأسود و نسقت معها بلوزة ذا أكمام طويلة باللون الأسود و أتسمت بالشراشيب المنسدله.

 

أنتعلت أروى حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما أكملت إطلالتها بقبعة كبيرة مصنوعة من الخوص الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أروي على تسريحة شعر بسيطة و غير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها.

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