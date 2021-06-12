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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمدن الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة موقف البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المدن الجديدة، والتى تم تقديمها طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة البت في طلبات التصالح، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات والمستندات المطلوبة، مع التشديد على عدم التفريط في حقوق الدولة، مشدداً على تطبيق الإجراءات القانونية مع المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها طبقا للقانون، وكذا المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح.

كما وجه الوزير، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، باتخاذ الإجراءات الخاصة بعدم قيام المواطنين الذى تقدموا بطلبات التصالح، باستيفاء المستندات المطلوبة، مشدداً على التعامل بكل حزم وحسم وعدم التهاون فى التصدى للمخالفات، ومنع ظهور أى مخالفات جديدة.
 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من قانون التصالح تنموي؛ من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وتحقيق مصلحة المواطنين، فى توفير مجتمعات حديثة منظمة وبها كامل الخدمات والمرافق التى يحتاج إليها المواطنون.

هيئة المجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة قانون التصالح مخالفات البناء الأسكان

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