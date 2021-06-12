بعد لقاء السيسي وبن سلمان.. كاتب صحفي: الرئيس أعاد لمصر مكانتها |فيديو

قال الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، إن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات متينة وراسخة منذ فترة طويلة جدا، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص منذ توليه رئاسة البلاد على إقامة علاقات جيدة مع الأشقاء العرب.

وأضاف الكاتب الصحفي وجدي زين الدين، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر أصبحت ذات ريادة عربية وأفريقية، مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي لولي عهد المملكة كان يسودها الحب والألفة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء انعكس على ردود الأفعال الشعبية، متابعا أن الشعب المصري يعشق المملكة العربية السعودية لأسباب كثيرة، وهو سر حرص الرئيس السيسي على وجود تكاتف وتلاحم بين مصر والسعودية.

وأكد وجدي زين الدين أن العلاقات المصرية قوية مع جميع الأشقاء العرب وليس السعودية فقط، وهو ما ظهر بشكل واضح بعد ثورة 30 يونيو.

وأردف: “الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها من خلال علاقتها مع الأشقاء العرب، وهذا اللقاء يأتي في إطار التوافق وطرح الرؤى الإقليمية والدولية”.