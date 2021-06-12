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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من بحيرة التمساح..الباروكي ينهي استعداداته لعبور المانش| تفاصيل

الباروكي
الباروكي

قال الكابتن سيد الباروكي، السباح المصري العالمي، إنه تم الانتهاء من البروفة الأخيرة ببحيرة التمساح بقناة السويس، قبل سفره  إلى انجلترا من أجل محاولته عبوره بحر المانش نهاية الشهر الجاري، حيث يستعد لهذا الحدث من عام 2019، وذلك لأن من المفترض أن يكون العبور عام 2020، ولكنه تم تأجيله لـ شهر يونيو 2021 بسبب ظروف جائحة كورونا.  

وأضاف "السباح المصري الباروكي"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح لاورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن التدريبات كانت بين ايطاليا والكويت ومصر، حيث أنه كان داخل معسكر تدريبي في كل بلد يذهب إليها، ولكنه استمر عام كامل للتمرين تحت إشراف غريب عطية، وهو له الفضل فيما وصلت له فى سباحة الزعانف.

وأشار "الباروكي"، " تم تسجيلي اول سباح لنهر النيل بزعانف المونو، وذلك كان من النادي الأهلي لجزيرة الوراق ذهابا وايابا، وتم تدريبنا للسباحة في نهر النيل للسباحة ضد التيار، وذلك لأن المسافة بين بحرين انجلترا وفرنسا حوالى 34 كيلو، وإنما كانت تزيد بسبب المد والجز وعوامل مناخ أخري".

وتابع، "تم تدريبنا ايضا على التعامل مع الموج عندما يأتي من الجانب في بحر الاسكندرية، وذلك لأن التيار في مانش انجلترا يأتي من الجانب ايضا مثل بحر اسكندرية، ومن هنا تساعد الموجة على تغير مسار السباح اجباري، ومن هنا يجب يجب عل كل سباح أن يتدرب جيدا، حتى يستطيع مجابهة تلك العواقب أثناء مروره المنش".

وقال: "أنا سعيد أن تكون البروفة الأخيرة في مسقط رأسي الإسماعيلية وسط تواجد اعلامي مميز من كافة وسائل الإعلام المختلفة ولابد من توجيه الشكر للجميع، وعلي رأسهم الكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، بتحمل كافة التكاليف بجانب الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة". 

اخبار التوك شو سيد الباروكي السباح العالمي عبور المانش بزعانف المونو قناة السويس

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