سياحة النواب تطالب بتشكيل لجنة فنية للحفاظ على المساجد التاريخية والأثرية

طالب النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة والتخطيط والآثار؛ تكون مهمتها الحفاظ على جميع المساجد التاريخية على مستوى الجمهورية.

وطالب "إدريس"، فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بالكشف عن جميع الحقائق الخاصة بسقوط الغطاء الزجاجي الذي يعلو أحد أباليك الثريا النحاسية التي تتدلى من سقف القاعة الملكية بمسجد الرفاعى وأيضاً كشف الأسباب وراء سقوط جزء من الرفرف الخشبي الحديث لقبة الفوارة بجامع السلطان حسن، والذي تم استحداثه ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع خلال النصف الأول من القرن الماضي.

وقال النائب إن مسجدى الرفاعى والسلطان حسن يعتبران من أهم المعالم السياحية الأثرية بمحافظة القاهرة ويتوافد إليهما السياح من مختلف دول العالم لزيارتهما، مؤكداً أن وزارة السياحة والآثار تعطى أكبر اهتمام لترميم المساجد والمزارات الأثرية والسياحة داخل هذه المنطقة.

وناشد اللجنة - بعد تشكيلها - زيارة وتفقد جميع المساجد التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية لمعرفة إذا كانت هناك حاجة لإجراء عمليات ترميم بداخلها للقيام بها من أجل الحفاظ عليها لانها من الكنوز والمعالم السياحية والاثرية.