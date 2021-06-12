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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد انتخابها عضوا غير دائم ... 4 قضايا رئيسية في أجندة عمل الإمارات بمجلس الأمن

مجلس الأمن
مجلس الأمن

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق إنجاز جديد للدبلوماسية العربية، بعد انتخابها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وحصولها على 179 صوتا، مرشحةً عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، لخدمة العمل الإنساني والسلام الدولي.

 

دبلوماسية نشطة

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، وحاكم دبي، أن هذه الخطوة تعكس الدبلوماسية الإماراتية النشطة وموقعها بين القضايا الدولية، وأنها نموذج تنموي متميز.

وأعرب حاكم دبي خلال تغريدته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن شكره لفريق الدبلوماسية الإماراتي بقيادة الشيخ عبدالله بن زايد، متمنيا أن تكون فترة عضوية أبوظبي فاعلة وإيجابية.

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المرة الثانية تاريخيا للإمارات

وفي هذا الشأن قال الدكتور طارق فهمي خبير العلاقات الدولية، إن الإمارات تمكنت بالفوز بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن مع 4 دول أخرى هم، البرازيل، و ألبانيا، والجابون، وغانا، وهي المرة الثانية التي تفوز الإمارات بالمقعد الغير دائم في مجلس الأمن.

وأضاف فهمي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإمارات ستتحدث في تلك المرحلة اسم المحيط الهادئ، ودول آسيا، والدول العربية، موضحا أن أبوظبي ستكون دائم قوي لترسيخ السلام والتسامح في العالم بسلوماسيتها الفاعلة.

 

رؤية الإمارات

وأكد خبير العلاقات الدولية أن إنتخاب الإمارات في عضوية مجلس الأمن يساعد في تقديمها ورؤيتها مرة أخرى إلى العالم، كما أنها ستقدم مبادرات عديدة في إطار ترسيخ إحلال السلام العالمي، والتسامح والمبادئ الإنسانية، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستكون ذات أهمية كبيرة للعالم قادمة من الإمارات.

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الخارجية الإماراتية

وأشار إلى أن الدبلوماسية الإماراتية حققت العديد من النجاحات، وعلى رأسها عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، مشيدا بدور الخارجية الإماراتية الكبير والواضح حول العالم، الذي ينم عن الثقة والفاعلية وظهر ذلك خلال كلمة لانا نسيبة، سفيرة الإمارات الدائمة في الأمم المتحدة، والتى أكدت أن الإمارات تسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي من خلال دورها القيادي في مجال العمل الإنساني وأنها مركزا عالميا للاقتصاد والتجارة والابتكار.

وأختتم فهمي قائلا أن الإمارات ستعمل خلال عضويتها المؤقتة بمجلس الأمن على الأهداف التالية:

  • إعادة تقديم رؤيتها الدبلوماسية والسياسية مرة أخرى للعالم.
  • التأكيد على قضايا السلام العالمي.
  • تقديم كافة المساعدات لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
  • التركيز على المبادرات الدولية الإنسانية مثل إرساء مبادئ التسامح والإخاء ونبذ الحروب.

 

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