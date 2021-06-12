الشكاوى الحكومية تنجح في حل مشكلتي مواطنين مع شركات طيران

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى التعامل مع ما ورد من شكاوى المواطنين مؤخراً، والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات.

وجاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة والبت فى الشكاوى والاستغاثات والطلبات الواردة من المواطنين.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ما تعاملت معه المنظومة مؤخراً من شكاوى واستغاثات للمواطنين.

وقال الدكتور طارق الرفاعى إنها تضمنت شكوى واردة من المواطن “ع. م”، مقيم بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بشأن عدم قيام إحدى شركات الطيران برد قيمة تذاكر إحدى الرحلات التي قام بحجزها في وقت سابق، وعَدل عنها خلال الوقت المسموح له بإلغاء الحجز، موضحًا أنه قام بمراجعة الشركة عدة مرات في هذا الشأن، ولم يتم استرداد المبلغ المالي المستحق.

وبتوجيه الشكوى لوزارة الطيران المدني، أفادت بأنه تم الاتصال بمقدم الشكوى هاتفيًا من قبل شركة الطيران المختصة وإعلامه بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد قيمة التذكرة الخاصة به وطالبته بمراجعة حسابه البنكي للحصول على مستحقاته، حيث أعرب عن شكره وتقديره لسرعة الاهتمام والرد على شكواه، مؤكداً خلال تعليق قام بتسجيله عبر الموقع الالكتروني للمنظومة نصه: "كل الشكر لمنظومة الشكاوى الحكومية ولوزارة الطيران المدني، المبلغ وصل حسابي البنكي اليوم".



وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنها تلقت شكوى من المواطنة “م. أ”، المقيمة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، تضررت خلالها من عدم استرداد مبلغ بقيمة 9200 جنيه جراء إلغاء رحلتها المتجهة إلى روسيا بوقتٍ سابق على خلفية القرارات الدولية المتخذة من بعض الدول لوقف استقبال رحلات الطيران والسفر إليها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مطالبة شركة الطيران التي قامت بالحجز من خلالها برد المبلغ.

وبتوجيه الشكوى إلى وزارة الطيران المدني، تبين أنه تم التواصل مع مقدمة الشكوى وإفادتها بأنه تم استرداد قيمة التذكرة الخاصة بها، وعليها مراجعة حسابها البنكي، لصرف مستحقاتها.