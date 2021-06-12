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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يثمن التكليفات الرئاسية بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب التكليفات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالتعاون الكامل مع دولة السودان الشقيقة وفى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصناعية وغيرها.

 وأكد "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم أهمية القضايا التى ناقشها  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور الهادى محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية السودان وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية مشيداً بتوقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار خاصة أنها تسهم فى تعزيز العلاقات الاستثمارية مع السودان الشقيق، لا سيما وأن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون الكامل مع الأشقاء فى السودان.

 وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن مصر بقيادة الرئيس السيسى حريصة كل الحرص على دعم التعاون والتنسيق المشترك تجاه جميع القضايا التى تهم القاهرة والخرطوم مثمناً إعراب الوزير السودانى خلال اللقاء عن عميق شكر السودان للرئيس السيسى على مواقفه القوية الداعمة للسودان وكلمته المناصرة لقضايا السودان فى مؤتمر باريس الأخير

التكليفات الرئاسية الأشقاء السودان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس مصر مجلس النواب التعاون الدولي مجلس الوزراء الرئيس السيسي محمد عبد الوهاب الدكتور مصطفى مدبولى

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