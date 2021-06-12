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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة طرق الأبواب بالغردقة للتوعية بتجريم الختان

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

يطلق المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر حملة طرق أبواب، خلال الفترة من اليوم السبت ولمدة 3 أيام تنتهى 14 يونيو الجاري، بعنوان احميها من الختان، لنشر الرسائل القانونية بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين.

 

ويشارك فى الحملة أعضاء فرع المجلس القومى بالبحر الأحمر والمتطوعين والرائدات الريفيات المتدربات على رسائل الحملة.

 

 حيث قالت نيرمين أبوسريع مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن حملة طرق الأبواب تأتى فى إطار مجموعة من الأنشطة التى تهدف إلى نشر الوعى بالرسائل القانونية بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين لهذه القوانين.

 

وبينت أبوسريع أن الحملة يسبقها تدريبا للرائدات الريفيات وأعضاء فرع البحر الأحمر والمتطوعين على الرسائل الخاصة بالحملة، هذا بالإضافة إلى لقاء تشاوريا، مع الجهات المعنية على المستوى المحلي، سيعقد فى ختام الحملة، لتبنى أنشطة توعوية وتدريبية مشتركة للقضاء على ختان الإناث.

 

وأضافت مقررة البحر الأحمر ان الأنشطة المختلفة التى تتم خلال هذه الحملة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

البحر الأحمر الغردقة الختان المجلس القومى للمرأة

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