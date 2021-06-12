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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشكاوى الحكومية تعيد مستحقات مالية لـ " صيدلانية" من الطيران

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى التعامل مع ما ورد من شكاوى المواطنين مؤخراً، والمتعلقة بتأخر الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الجهات، وجاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات للعمل على سرعة حل وإزالة أسباب الشكاوى.

وقال طارق الرفاعي مدير المنظومة ان المنظومة تلقت شكوى من المواطنة (س. م) بشأن عدم حصولها على مستحقاتها المالية نظير عملها كصيدلانية بإحدى المستشفيات التابعة لإحدى شركات الطيران، خلال فترة العزل الصحي بدايًة من مارس الماضى ، مطالبة بصرف مستحقاتها المالية، وبالتوجيه إلى وزارة الطيران المدني، تبين أنه تم تحويل مبلغ مالى مقابل ورديات عمل الشاكية خلال شهري مارس وابريل بالمستشفى محل الشكوى مستحق الصرف عبر بطاقتها الائتمانية، وتم إزالة أسباب الشكوى.

كما تلقت المنظومة شكوى من أحد المواطنين تضرر بها من تأخر استحقاق معاشه التأميني، علماً بأنه تقدم بطلب لمراجعة وصرف كافة مستحقاته التأمينية ببداية العام الحالي 2021، دون جدوى، وبالتوجيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أفادت أنه تم ربط المعاش لمقدم الشكوى، على أن يتم الصرف من أول يوليو القادم من العام الحالي، من خلال أحد أفرع البنوك الواقع بمحيط سكنه.

مجلس الوزراء وزارة الطيران المدني وزارة الطيران شكاوى المواطنين

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